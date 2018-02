Inca un antrenor OUT din Liga 1?! A adus 3 fosti stelisti, dar a ratat TOT in 2018. Ce spune Enache de plecare

Botosaniul a ratat play-off-ul, chiar daca era pozitionat excelent la startul meciurilor oficiale din acest an.

Costel Enache a fost criticat public de patronul Iftime. Omul de afaceri e nemultumit atat de transferuri, cat si de jocul echipei. Enache e gata sa paraseasca echipa daca sefii i-o cer. Golubovic, Golofca si Vlad Achim sunt cei 3 fosti stelisti pe care i-a adus iarna asta Botosaniul, care l-a mai luat de la Voluntari si pe fundasul stanga Acsinte.

"Cand am plecat la drum nici nu aveam obiectivul de a juca in play-off. Dezamagirea e ca am pierdut ceva care era aproape palpabil. Am lasat totul sa ne scape, acolo e marea problema. Nici macar nu ne-au luat altii ceva, noi singuri am facut-o. Am vazut regrete, parere de rau la jucatorii mei.

Cu toata durerea profesionala, pentru mine e un castig faptul ca lor le pasa. Cand s-au pus pe lista transferurile, am lucrat toti din club la ele. Am crezut in jucatori, am avut argumente si ne-am bazat pe lucruri logice. Se poate intampla sa nu cada pe schema, sa nu se adapteze un fotbalist. Nu s-a intamplat asa, dar nu se pune problema ca vreunul dintre cei adusi sa plece. Daca eu sunt principalul vinovat, imi asum asta. Daca obiectivele nu sunt realizabile, inseamna ca munca mea aici nu mai are rost", a spus Enache.