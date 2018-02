Inca o revenire la Dinamo! Palic a semnat in aceasta dimineata  

Antun Palic a revenit la Dinamo.



Mijlocasul croat a semnat un contract pana in iunie 2019 si a efectuat vizita medicala in aceasta dimineata.



Palic, in varsta de 29 de ani, a mai jucat la Dinamo in perioada 2015-2017 dupa care a plecat la Mouscron, in Belgia. Croatul revine la Dinamo dupa doar sase luni.