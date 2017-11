Inca o lovitura pentru Dica dupa infrangerea de la Plzen! Ce jucator s-a accidentat in partida cu cehii

Steaua joaca in acest weekend un meci tare contra celor de la Astra la Giurgiu.

Steaua a pierdut 2 partide consecutive si atmosfera de la echipa de dinaintea acestor meciuri s-a deteriorat considerabil. Echipa lui Dica a pierdut primul loc in Liga 1 si are un nou meci dificil in aceasta etapa, contra Astrei, echipa lui Edi Iordanescu fiind pe locul 6 in clasament, ultimul care duce in playoff.

Pentru Dica, infrangerea de la Plzen a insemnat si pierderea lui Catalin Golofca. Acesta a fost inlocuit la pauza, insa motivul nu a fost neaparat jocul sau din prima repriza, in ciuda faptului ca a fost criticat la finalul partidei de catre patronul Gigi Becali.

La revenirea in tara, Golofca a putut fi vazut schiopatand din cauza unor dureri la glezna piciorului stang, din cauza umflaturii fiind fortat sa poarte papuc. Jucatorul urmeaza sa fie supus unei examen medical pentru a fi stabilita gravitatea accidentarii si cat timp va lipsi de pe gazon