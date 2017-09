Inca o lovitura data de Hagi! Un jucator de nationala este aproape de un transfer la Malaga

Campioana Viitorul a vandut un numar mare de jucatori in aceasta vara.

Hagi a renuntat in aceasta vara la Florinel Coman, Benzar Nedelcu sau Boli, iar urmatorul pe lista care urmeaza sa fie vandut este Cristi Ganea. Fundasul stanga de 25 de ani a ajuns pe lista celor de la Malaga, spaniolii urmand sa faca o oferta in iarna, scrie Prosport.

Dorit in vara de Anderlecht si Freiburg, Ganea a impresionat si in startul de sezon, ajungand sa fie titular in echipa nationala in partida cu Armenia de la Bucuresti. 400.000 de euro sunt dispusi sa ofere cei de la Malaga, insa este de astepta ca Viitorul sa ceara mai mult.

Cristi Ganea este evaluat la 1.2 milioane de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.