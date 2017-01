Inca o echipa cere amanarea reluarii campionatului. Dupa Steaua si Astra, si CSM Iasi cere amanarea

Trei echipe au solicitat pana acum amanarea campionatului.

Sarbul Milan Mitic, fotbalistul echipei CSM Poli Iasi, a declarat ca nu este in regula faptul ca reluarea campionatului a fost programata pentru 4 februarie, precizand ca este "o bataie de joc" ca meciurile din Liga I sa se desfasoare pe terenuri inghetate.

"Nu e deloc OK ca incepem in februarie. Sa joci in Romania la sfarsitul lui decembrie sau in februarie este acelasi lucru. Conditiile nu sunt bune deloc. Ati vazut ca in meciul cu Dinamo am jucat in adidasi. Este o bataie de joc. Acum vedem ce va fi in februarie. Dar eu cred ca o sa se amane reluarea campionatului pentru ca pur si simplu nu se poate juca in conditiile astea", a spus jucatorul, conform canalului de YouTube al clubului.

Iesenii se alatura astfel Stelei si Astrei, care au cerut ca reluarea campionatului sa se amane. " E foarte greu sa inceapa campionatul pe 4 februarie, tinand cont de conditiile actuale. Stiu ca la licentiere era obligatorie incalzirea in gazon, dar am vazut ce s-a intamplat in decembrie. Majoritatea echipelor si-au facut programul de pregatire in functie de data de 4 februarie, dar vom vedea ce se va intampla", a spus Dani Coman, presedintele Astrei.