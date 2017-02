Inca o achizitie la CFR! Al doilea transfer in doua zile: Liviu Antal a semnat azi

Dupa croatul Spehar, CFR a mai facut azi o achizitie!

La Cluj a ajuns Liviu Antal. Fostul golgeter din Liga 1 s-a antrenat alaturi de jucatorii lui Miriuta in ultima saptamana, insa a semnat abia acum din cauza problemelor legate de cartea verde. La fel ca Bumba, Antal a asteptat ca problemele cu Hapoel Tel Aviv sa se rezolve si sa poata semna ca jucator liber. Antal a mai negociat in aceasta iarna cu Anorthosis, insa transferul nu s-a facut in cele din urma.



Antal va avea numarul 18 pe tricou la CFR. Fotbalistul de 27 de ani a mai trecut pe la Otelul, Vaslui, Genclerbirligi, Hapoel si Pandurii.