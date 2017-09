"Inca mai poate scoate astfel de perle!" Englezii rad din nou de declaratiile lui Gigi Becali! De ce este acuzat patronul Stelei

Barcelona - Juventus e marti, 12 septembrie, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Gigi Becali este din nou "eroul" rubricii Said&Done a celor de la The Guardian. O prezenta aproape obisnuita in rubrica saptamanala, Gigi Becali i-a amuzat si revoltat, in aceeasi masura, pe jurnalistii britanici. "Ce crede Gigi Becali despre rasism" scrie David Hills in deschiderea articolului.

"Patronul FCSB, Gigi Becali: suparat ca a fost interzis 6 luni pentru anumite remarci inclusiv promisiunea din iulie de a nu mai <cumpara jucatori de culoare pentru ca sunt necivilizati>. Becali: <Este clar ca nu sunt rasist. Jucatorii de culoare din Africa sunt needucati - dar voi transfera jucatori de culoare din Europa>" este paragraful dedicat patronului Stelei.

"Inca mai poate scoate astfel de perle" este concluzia jurnalistilor britanici.