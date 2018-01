Inca doua transferuri pentru FCSB! Becali a batut palma cu doi pusti din Romania: "Vor semna contractele in scurt timp!"

Dupa Morutan, FCSB a mai transferat doi jucatori tineri din fotbalul romanesc.

Becali a promis ca va miza pe jucatorii tineri din Romania si continua sa transfere jucatori din tara. Dupa transferul lui Morutan de la FC Botosani si primele contracte profesioniste pentru Pacionale si Ianis Stoica, Steaua s-a mai intales cu doi tineri jucatori din Ramnicu Valcea.

Andrei Iana si Stefan Panoiu au 16 ani si urmeaza sa se antreneze cu juniorii Stelei.

"Da, Andrei si Stefan sunt la Bucuresti, se pregatesc cu echipa de juniori de la FCSB, urmeaza ca in scurt timp sa semnam actele de transfer”, a declarat tatal lui Andrei, Cosmin Iana, pentru infopuls.ro.



Andrei si Stefan sunt valceni get-beget, au jucat pentru juniorii de la CS, la CS Hidro si la SCM Rm.

"Cei doi jucatori au fost formati la CS Hidro de catre prof. Emil Popescu. Au jucat un an in campionatul de juniori republicani, pentru CS Hidro, si dupa infiintarea clubului SCM, acestia s-au transferat, cu 3 luni in urma, la clubul din Zavoi. Trebuie remarcata si contributia familiilor celor doi copii la cresterea lor in plan fotbalistic. Sper ca cei doi sa performeze si in scurt timp sa faca pasul spre fotbalul mare” spune presedintele „Rapiduletului din Nord”, ing. Gigi Bucuroiu.



„Pe cei doi i-am crescut de la varsta de 5 ani. I-am descoperit in urma unor selectii, Andrei era la Scoala nr 9, in ostroveni, iar pe Panoiu l-am vazut, de mai multe ori, si l-am urmarit, in curtea scolii la Pedagogic. Andrei Iana, la mine a jucat pe mai multe posturi. Are viteza, forta, indemanare. El trebuie sa fie cat mai aproape de poarta. Panoiu la mine a jucat cu predilectie pe banda stanga. Panoiu e jucator de creatie. Depinde de ei daca vor face fata la FCSB. Oricum, este un pas foarte mare pentru ei, acum trebuie sa stie sa gestioneze situatia creata, despartirea de familie, de colegii de la club. Daca vor face astga, du cred ca se vor impune la FCSB”, spune antrenorul care i-a descoperit pe cei doi si a lucrat cu ei timp de circa 10 ani, prof. Emil Popescu.