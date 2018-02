Inapoi in viitor! Cum arata acum cabana Forban si ce spune primul strain din "armata" Stelei: "N-am mai vazut asa ceva!"

Steaua lui Marius Lacatus si Ion Ion se pregateste la Forban pentru a doua parte a sezonului.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Stelistii au urcat la munte pentru o pregatire spartana, ca pe vremea in care Marius Lacatus juca in culorile Stelei.

Golgheterul echipei, Andrei Predescu, spune ca jucatorii au alergat aproape 100 km prin zapada.

"Facem cam 8 km pe zi, suntem de zece zile, deci pana plecam se face suta."

Cabana Forban a fost renovata, dar pastreaza aerul anilor '80. Au fost montate recent geamuri termopan, dovada fiind spuma si foliile de protectie necuratate.

Din alte vremuri pare si sala de forta.

Stefan Iovan spune ca pentru el aceasta este a 16-a iarna petrecuta la Forban.

"Din '80 pana in '91 am prins 11 ierni aici, prin 2000-2004 am mai prins 4, si acum cu noua noastra echipa... Vechea noastra echipa, nu noua, ca asta e numele adevarat si Steaua adevarata."

Abdou Kasse Camara este primul strain din "armata" Stelei. Spune ca nu a mai vazut niciodata zapada ca la Forban.

Iata mai jos reportajul postat pe contul de YouTube CSA Steaua Bucuresti.