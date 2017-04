"In sezonul regulat a fost festival de erori! Daca avem arbitraj corect, castigam". Stelistii invoca arbitrajele inaintea meciului cu CFR

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Aflati in fata unui nou meci important, care ii poate duce si mai aproape de un nou titlu, stelistii amintesc de arbitraje. Acestia spun ca spera ca brigada de la partida cu CFR, programata luni seara, sa se achite cum trebuie de sarcini si sa nu influenteze scorul partidei.

Laurentiu Reghecampf si Mihai Stoica au sustinut in aceasta dimineata o conferinta de presa, cei doi amintind si de arbitrajele potrivnice echipei lor.

"Diferenta intre doua echipe care se cunosc bine a facut-o arbitrajul, pana acum. Cand am avut un arbitraj corect, pe Arena Nationala, am castigat, dar si atunci au avut adversarii nostri o ocazie in urma unei erori flagrante de arbitraj. La ultimul meci din sezonul regulat, pe care l-am jucat impotriva CFR-ului, a fost un festival de erori, ni s-a refuzat un penalty clar la Momcilovic.

Am mai avut inca un penalty, la 1-0, pentru noi, la un fault comis asupra lui De Amorim. S-a dictat lovitura de pedeapsa in favoarea CFR-ului, iar in prima partida din sezonul regulat ni s-au refuzat doua penalty-uri evidente, unul la Golubovic si altul la Tanase, si atunci au castigat adversarii nostri. Cred eu ca daca vom avea un arbitraj corect vom avea prima sansa", a declarat Mihai Stoica intr-o conferinta de presa sustinuta in aceasta dimineata.

Stoica a facut si o trimitere catre rivalii de la Astra si Craiova, care s-au plans de arbitraje dupa meciurile directe cu Steaua.

"Pe mine nu ma intereseaza de altii, eu mi-as dori ca noi sa beneficiem in urmatoarele etape de arbitrajele de care au beneficiat cei de la Astra si CS U Craiova in meciurile cu noi.

Am vazut foarte multe nemultumiri. In momentul in care ataci un arbitraj fara sa scoti in evidenta o faza inseamna ca incerci sa-ti maschezi neputinta. Campionatul nu este jucat, sunt doar doua puncte intre noi si Viitorul”, sustine MM Stoica.