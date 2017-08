"Azi a fost domnul Gaman - Dinamo 1-0. CFR isi asigura mereu 'conditiile' sa ia titlul" Contra, furios dupa ce CFR a castigat cu un penalty controversat!

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Dinamo a fost invinsa de CFR desi clujenii au terminat in 9 oameni. Echipa lui Petrescu a primit un penalty controversat in prima repriza, dupa ce mingea l-a lovit, aparent, in piept pe Nedelcearu, nu in mana.

Clujenii s-au aparat cu toata echipa in repriza a doua, reusind sa mentina avantajul.

"Pacat ca exista astfel de jocuri, eu sunt multumit de joc, de baieti. Singurul lucru de reprosat e decizia la penalty. Sa imi explice cineva, Sovre a zis ca el nu dadea penalty. Gaman nu avea sa vada unde l-a lovit mingea. Avem cei mai tari arbitri din lumea asta, noi antrenorii suntem dobitoci, nu am jucat fotbal niciodata.

CFR e mai candidata si decat FCSB la titlu. CFR cand a avut un proiect serios a avut toate conditiile sa se bata la titlu. Probabil in acest an vor face la fel. A fost doar o echipa pe teren, dar cand nu o dai in poarta... pacat ca era frumos sa castigam impotriva unei decizii de arbitraj. A fost domnul Gaman - Dinamo unu la zero in seara asta.", a spus Cosmin Contra dupa meci la Digi.