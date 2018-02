"In Romania am invatat ca 2 e mai mare ca 3! NUMAI IN ROMANIA" Hagi a castigat, dar a izbucnit din nou la final

Viitorul 2-1 FC Botosani | Echipa lui Hagi invinge in prelungiri, dar nu e sigura de Play Off. Viitorul trebuie sa faca un rezultat bun la Iasi.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Gica Hagi: "Am aratat ca avem talent, am aratat ca putem reveni sub presiune. Am revenit si cu Astra, si cu Botosani. Echipa a stat bine mental si cred ca am facut un meci bun astazi.



Golul lui Ciobanu a venit cand ne asteptam mai putin.

Din pacate, trebuie sa facem un rezultat pozitiv si la Iasi.

Numai in Romania poti sa castigi si sa nu fii sigur de Play Off.

In Romania, doi e mai mare decat trei! Numai in Romania poti sa inveti asta!

Vorbeam si eu aseara cu oamenii din staff si ziceam ca e incredibil, nu inteleg nimic.

Trebuie sa facem un rezultat pozitiv la Iasi, pentru ca intalnim o echipa in forma. Plus ca este o deplasare.

Daca vom intra in Play Off va fi ceva fantastic. Daca nu, mergem cu regula asta frumoasa care ne ia vreo douazeci de puncte. Regulile sunt facute de cine sunt facute, asta este...



I-am gasit lui Mladen post in banda dreapta, ca eram in criza acolo. Cred ca sunt si eu antrenor...

Am vorbit cu Mladen, l-am pus si mijlocas central, l-am pus si in banda.

Vodut nu e inca apt, dar asta este. El isi doreste, sunt multumit de cum se antreneaza si de tot ce face", a spus Gica Hagi.