"In locul cui sa joace?" Cum a raspuns Becali cand a fost intrebat de imprumutul lui Stanciu de la Anderlecht

Gigi Becali exclude varianta unui imprumut al lui Nicolae Stanciu de la Anderlecht.

Agenta lui Stanciu a anuntat ca vrea sa-l mute pe jucatorul vandut de Becali cu 10 milioane de euro la Anderlecht in pauza de iarna si nu a exlus varianta unui imprumut. Becali spune ca nu e interesat de repatrierea fostului jucator si spune ca acesta nu ar avea loc in actuala echipa a Stelei.

"In locul cui sa joace Stanciu? Ce, noi suntem mai slabi? E chestie economica. Daca il luam, il luam de tot si il vindem din nou apoi", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Noul antrenor al belgienilor, Hein Verhaezbrouck, spune ca Stanciu forteaza prea mult la antrenamente sa impresioneze, iar din acest motiv face greseli.



"Nicolae se antreaza bine, poate chiar prea bine. Are ceva de demonstrat de fiecare data. Insa daca vrei sa fii decisiv, cateodata iei deciziile gresite. Stanciu trebuie sa stie cand sa fie decisiv si cand nu.

Am discutat cu el, nu sunt ingrijorat, nu am probleme cu el. Nu l-am vazut nelinistit, poate ca agentul sau este, dar la el nu am observat asta", a spus Hein Venhaezebrouck, potrivit Sporza.

Anamaria Prodan a anuntat ca Stanciu regreta ca nu a mers la Fenerbahce, care oferea mai multi bani.

"La Steaua nu cred, nu stiu, nici nu am discutat cu Gigi Becali. Stanciu avea contract de la Fener, salariu dublu si jumatate, mult mai multi bani, dar el a ales cu sufletul, a spus <nu ma intereseaza banii ma intereseaza sa joc la Anderlecht>" a spus Ana Maria Prodan.

"Este in pericol de a pierde echipa nationala nejucand. Trebuie sa dai din coate si sa-ti castigi la fiecare meci locul in echipa" a declarat Adi Mutu.