In loc de "7" a ales "777". Patrick Petre nu se poate abtine! A fost surprins din nou la pacanele! FOTO

Patrick Petre nu se mai satura de cazino!

Fiul lui Florentin Petre a aparut ca o viitoare mare speranta a fotbalului romanesc, insa in ultima perioada s-a remarcat mai mult prin scandaluri.

Petre a fost surprins de mai multe ori la cazino, iar apoi a ajuns la echipa a doua dupa ce a baut alaturi de alti colegi in avionul nationalei de tineret.

Petre nu s-a potolit si a fost surprins din nou la cazino, iar Cosmin Contra l-a trimis la Sepsi Sf. Gheorghe. Daca initial Florentin Petre l-a aparat vehement pe fiul sau, acum fostul international spune ca nu stie ce sa-i mai faca lui Patrick.

"Eu nu stiu ce sa-i mai fac… O sa vina acasa, o sa vorbesc cu el, ori isi da seama de calitatile pe care le are, ori se apuca de bautura si de pacanele si in doi-trei ani i se duce viata. Dar eu am incredere in el. Este un caracter tare si nu se lasa afectat de asemenea lucruri", spune

Nici macar ideea de a fi indepartat de Dinamo definitiv nu il sperie pe Patrick. Jucatorul apare intr-o noua inregistrare in care se joaca linistit la "pacanele" intr-un cazino. Se pare ca il loc sa aleaga numarul 7 de la Dinamo, tanarul Patrick a ales celebrul "777" de la cazino.

Sursa foto: Fanatik