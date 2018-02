Miriuta a rupt tacerea si il arata cu degetul pe Negoita: "A vandut juma' de echipa! A primit 3 milioane, dar eu am ramas fara titulari"

Vasile Miriuta a vorbit dupa demiterea de la Dinamo. El a fost inlocuit cu Florin Bratu.

Vasile Miriuta a fost dat afara de echipa sa de suflet. Dinamovist declarat, el a rezistat doar cateva luni pe banca formatiei din Stefan cel Mare. Miriuta a fost inlaturat dupa ratarea Play Off-ului.

Miriuta spune ca a fost o onoare sa o pregateasca pe Dinamo si ca pleaca cu mare tristete in suflet. El acuza, insa: "Patronul mi-a vandut 5 titulari".

"Dupa ce am ratat calificarea in Play Off, sambata seara, era clar ca nu voi mai ramane. Sefii clubului au sugerat pe la TV ca ar fi mai bine sa plec, chiar daca eu aveam onoare si as fi ramas sa muncesc. Mi-am reziliat contractul de comun acord cu patronul.

A fost o situatie dificila. In pauza de iarna, patronul a vandut jumatate de echipa: Steliano Filip la Hajduk, Nascimento la Levski, Anton la Anji, Nedelcearu la Ufa, Costache la CFR. A primit aproape 3 milioane de euro, dar eu am ramas fara cinci titulari! A fost o afacere buna pentru club, este de inteles ca i-a vandut. Chiar si asa, am avut o sansa mare sa-i batem pe FCSB in derby, am avut 2-0 pana spre final.

A fost o onoare sa antrenez Dinamo, mai ales ca am tinut cu ei de mic. Acum simt tristete. Cu toate acestea, a fost o placere sa lucrez la club, chiar daca in ultimele saptamani m-am imbolnavit!

Marti mi-am luat la revedere de la jucatori si o sa merg acasa, la Budapesta. In ultimii doi ani si jumatate, cat am antrenat in Germania si Romania, nu mi-am vazut familia, am neglijat-o. Am nevoie de odihna pana la vara", a spus Miriuta, citat de publicatia Fanatik.