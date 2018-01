"In cel mult doi ani, suntem peste Hagi la academie!" Cum isi dezvolta Steaua proiectul academiei la nivel national

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Helmuth Duckadam pariaza ca in cel mult doi ani stelistii vor avea cea mai tare academie din tara, peste cea a lui Gica Hagi.

Pentru asta, clubul a inceput sa faca selectie de copii talentati in toata tara.

"Eu spun ca in doi ani, cel mult doi ani, vom depasi Viitorul. Se lucreaza la ora actuala foarte profesionist, pe langa baza materiala, infrastructura, acum se fac selectii, si nu doar in jurul Bucurestiului. Se fac in toata tara!"

"Si sigur ca se aduc cei mai buni jucatori din tara."

"Asta e o sansa in plus, pentru ca ai posibilitatea sa aduci jucatori de 14 ani, de exemplu, daca sunt foarte talentati, si sa le oferi cazare, masa, tot, si parintii vor fi incantati de ce poti sa le oferi."

"Sunt foarte multi antrenori care se ocupa de selectie. S-au adus antrenori, se vor mai aduce, este foarte bine organizata aceasta treaba, si, cum am spus, cred ca in doi ani de zile vom depasi academia Viitorul", a spus Helmuth Duckadam la Ora exacta in sport.

Alungata din Ghencea, FCSB si-a construit din fonduri proprii o baza de pregatire la Berceni, care include, pe langa terenurile de antrenament si sala de forta, si un hotel in care sunt cazati juniorii.