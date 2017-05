In ce tur intra Viitorul si Steaua in Champions League, cati bani castiga si peste ce adversari pot sa dea

Viitorul a inceput deja pregatirile pentru Champions League. Hagi pregateste campania de transferuri inaintea debutului sau ca antrenor in cea mai importanta competitie a cluburilor.

Viitorul va intra in turul 3 preliminar al Ligii, pe traseul campioanelor. Tot in turul 3 va juca si Steaua, insa pe ruta non-campioanelor. In cazul in care vor fi eliminate, ambele vor pastra sansa de a juca in grupele Europa League. Steaua si Viitorul intra automat in play-off-ul competitiei. Daca trec de turul 3 si intra in barajul pentru grupele Champions League, atunci cele doua au garantata calificarea cel putin in grupele Europa League. Chiar daca pierd, UEFA le distribuie automat in cea de-a doua competitie a sa ca importanta!

Lista adversarilor posibili pentru Viitorul

Olympiacos (Grecia)

BATE (Belarus)

Qarabag (Azerbaidjan)

Malmo (Suedia)

Celtic (Scotia)

Ludogorets (Bulgaria)

Salzburg (Austria)

Maribor (Slovenia)

Copenhaga (Danemarca)

APOEL Nicosia (Cipru)

Rijeka sau Dinamo Zagreb (Croatia)

Peste cine ar putea da Steaua:

Dinamo Kiev (Ucraina)

Ajax (Olanda)

Brugge (Belgia)

Plzen (Cehia)

TSKA Moscova (Rusia)

Reteta financiara e si ea importanta. Si daca ies din turul 3 preliminar, cluburile noastre de liga se aleg cu 420 000 de euro. Eliminarea in play-off inseaman 3 milioane de euro, iar castigarea lui aduce doar doua, dar si bonusuri uriase in grupe. 12,7 milioane de euro e suma garantata pentru un loc in grupele UEFA Champions League! Urmeaza prime de 1,5 milioane de euro la victorie si 500 000 de euro la egal! O calificare istorica in optimi ar aduce inca 6 milioane de euro. 6,5 ar veni in sferturi, 7,5 in semifinale si cel putin 11 in finala. Castigatoarea ia chiar 15,5 milioane!