"In cativa ani n-o sa ni-l mai permitem pe Sumudica" Cum l-a impresionat Sumudica pe baskanul lui Kayseri

Erol Bedir, patronul lui Kayseri, a vorbit intr-un interviu pentru Gazeta despre Sumudica dar si despre jucatorii transferati de acesta din Liga I in Turcia:

"Kayseri a castigat in trecut Cupa Turciei, a jucat in cupele europene. E adevarat ca uneori am fost la limita locurilor retrogradabile. In vara ne-am luat masuri, am reformat lotul si l-am adus pe Sumudica iar abonamentele au crescut de la 1000 la 13.000. Sunt convins ca Sumudica va depasi toate asteptarile.

Din jucatorii straini adusi, Tiago Lopes e favoritul meu. Nu pot sa fac o ierarhie, dar Tiago e in primii 3 jucatori ai clubului. Lung a jucat fara greseala cu Sivas, Sapunaru are experienta, si Boldrin sunt convins ca va juca mai bine de acum incolo.

De Sumudica mi-a placut ca a spus ca vrea sa invete limba turca. In momentul asta, Sumudica depaseste asteptarile noastre. La cum il vad, o sa ajunga sus de tot. Nu-mi doresc, pentru ca n-o sa ni-l mai permitem, in vreo 2 ani asa, va ajunge la un club mare.", a spus Bedir.