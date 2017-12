In 48 de ore Steaua poate detona marea BOMBA! Transferul la care viseaza Becali se poate face

Pustiul dorit de Gigi Becali la Steaua inca de la inceputul anului poate semna cu Steaua in aceasta saptamana!

Seful de la Botosani, Valeriu Iftime, spune ca Olimpiu Morutan are sanse mari de a deveni jucatorul Stelei. Becali a acceptat sa-l lase pe mijlocasul ofensiv in Moldova paa la finalul sezonului, iar Iftima a transmis pretul final. Termenul limita pentru ca intelegerea dintre parti sa aiba loc: joi!

"Am tot fost in discutii cu domnul Becali pentru transferul la Steaua al lui Olimpiu Morutan, iar miercuri sau joi trebuie sa ii dau eu dumnealui un raspuns final. Eu i-am cerut un pret, dansul mi-a oferit alt pret si ramas sa ne auzim peste cateva zile. Oricum este foarte important ca Gigi Becali a acceptat sa ni-l lase pe jucator la FC Botosani pana in vara anului viitor.

Daca ma voi intelege cu Gigi Becali, atunci pot sa va spun ca eu sunt convins ca Olimpiu Morutan o sa faca fata la Steaua. El o sa mai ramana la noi pana la vara si o sa aiba sansa sa joace. Ma bucur ca patronul Stelei a fost de acord cu aceasta dorinta de a mea", a spus Iftime pentru Fanatik.