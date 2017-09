Impresarul lui Alibec surprinde, dupa ce atacantul a fost lasat acasa de Dica: "Nici el, nici Steaua nu se pot ascunde in spatele unei accidentari"

Florin Lovin, fost mijlocas al Stelei si al Astrei, il impresariaza acum pe Denis Alibec. Acesta a vorbit despre situatia atacantului si despre decizia lui Dica de a-l lasa acasa inaintea meciului cu Lugano, din UEFA Europa League.

Florin Lovin spune ca Denis Alibec a avut probleme cu o publagie si a jucat constant cu dureri. Impresarul lasa de inteles ca stelistii au acreditat ideea unei accidentari, insa ca exista si alte motive pentru absenta lui Alibec.

"A avut ceva probleme si cu pubalgia, si cu genunchiul, insa nu se poate ascunde nici el, nici Steaua in spatele unei accidentari.

Intr-adevar, ca jucator, in ultimii 2 ani la Astra nu a fost meci in care sa nu am dureri. Sunt putin dezamagit de ce se intampla in acest moment cu el", a spus Lovin la Telekom Sport.

"Nicio echipa nu trebuie sa stea intr-un jucator si nu trebuie sa ii respecte anumite capricii, insa eu consider ca ce se intampla cu Denis in momentul de fata este putin surprinzator.

Pentru mine, capitanul unei echipe trebuie sa joace non-stop. Ori nu-l mai pui capitan, ori daca l-ai pus trebuie sa-i dai minute sa joace. Denis este un jucator care, la fel ca Budesci si Teixeira, poate joaca 60-70 de minute mai slab, dar poate rezolva multe meciuri. Denis, din cate vad, nu termina niciodata un meci pe teren", a mai spus Lovin.