"Imi vine sa ma las de fotbal! Am dat doua milioane pe el si nici nu alearga". Gigi Becali si-a luat jucatorii la tinta dupa un singur meci in 2018

Steaua a castigat greu primul meci oficial din 2018, scor 2-1 pe terenul lui Gaz Metan.

Stelistii au castigat primul meci oficial din 2018, dar Becali e suparat. El vrea ca echipa lui sa castige mai categoric si sa nu se chinuie cu formatiile din Play Out.

Becali i-a luat deja la tinta pe cativa dintre fotbalisti, declarandu-se dezamagit de Larie si Nedelcu. Despre Nedelcu, patronul stelist spunea ca va valora milioane intr-un scurt timp.

"Am momente cand imi vine sa ma las de fotbal. Bag atatea milioane si degeaba. Am dat doua milioane pe Nedelcu! <<Ba, tu nici nu alergi?!>>. Uita-te la Pintilii si ce face el, faci si tu! Tu, la 20 de ani, esti mijlocas central si nu faci pressing in terenul advers? Cum asa ceva? Tehnic nu esti, dar alearga, fa pressing", a spus Becali la Digisport.

Al doilea om luat "la ochi" de Becali este Ionut Larie.

"Cum sa imi treaca supararea? El are 1.92 sau 1.93 si nu da cu capul! El da pasa la adversar, se fereste de minge. Nu e normal sa fiu suparat? Cum se intampla numai la el? L-a facut afis Olaru ala de 18 ani", a mai spus Becali.

Pe de alta parte, Becali i-a laudat pe Budescu, Pintilii si Teixeira.

"Noi am castigat meciul cu Gazul cu ei trei. Ceilalti 7... nu pun portarul, ca mie mi-a placut...nu au jucat fotbal", a conchis el.