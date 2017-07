"Imi place sa risc!" Dica a explicat mutarea care a surprins pe toata lumea la Timisoara

Steaua - Plzen, in direct la ProTV, marti de la 20:30

ACS Poli Timisoara 0-1 Steaua / Steaua a anuntat echipa de start cu mai bine de o ora inainte de partida de la Timisoara iar toata lumea a avut parte de o surpriza mare cand a vazut-o. La mijlocul terenului, alaturi de Mihai Pintilii, era trecut Junior Morais.

Cunoscut ca jucator de banda stanga, Morais a fost folosit in premiera in centrul mijlocului terenului, pe pozitia sa de fundas stanga fiind Marko Momcilovic. Dica si-a explicat alegerea.

'Il voi mai folosi pe Morais la inchidere. imi place sa folosesc jucatorii si pe alte pozitii. Am incercat sa fac asta si in cantonamente, dar nu am putut, pentru ca a trebuit sa le dau minute tuturor jucatorilor pe posturile lor. Nu am teama de aceste lucruri, de a folosi fotbalisti pe alte pozitii. Chiar imi place. Imi place sa risc.

Nu e momentul sa menajam jucatorii, am jucat doar 1 meci pana acum. Sunt pregatiti sa joace din 3 in 3 zile. Vor fi mai tarziu meciuri in care voi mai odihni unii jucatori, dar nu este momentul" a spus Nicolae Dica la Dolce Sport.