"Imi pare rau ca nu joaca, e un fotbalist excelent!" Ce a spus antrenorul lui Plzen cand a aflat de accidentarea lui Budescu

Antrenorul lui Plzen regreta ca nu-l mai vede pe Budescu si la returul cu vicecampioana din Cehia.

Pavel Vrba nu se bucura ca a scapat de unul dintre cei mai periculosi stelisti. Ar fi vrut sa-l vada cum se descurca si in Cehia, dupa ce a marcat superb, din lovitura libera, in meciul tur.



"Nu joaca Budescu? Imi pare rau, e un fotbalist excelent!", a spus Vrba.



Constantin Budescu s-a accidentat in meciul cu Plzen de pe National Arena.. A facut ruptura musculara si e out inca doua saptamani. Plzen - Steaua pleaca de la 2-2.