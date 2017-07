"Imi era frica de meciul asta". Contra, multumit de joc, dupa 3-0 cu Juventus. Anuntul antrenorului: "Nu pleaca nimeni pana la meciurile cu Bilbao"

Juventus Bucuresti 0-3 Dinamo | "Cainii" au debutat cu o victorie la scor in noul sezon si recunosc prin vocea lui Rivaldinho: "Vrem titlul anul asta". Cosmin Contra a vorbit si el la finalul partidei.

"E o victorie intr-un meci de care imi era frica. Niciodata nu stii care iti este forma exacta la primul meci. Juventus e o echipa bine asezata, care joaca la o intensitate buna.

Dar conteaza ca am luat cele 3 puncte, ca am jucat un fotbal bun. Am facut, totusi, niste greseli pe care nu vreau sa le vad, greseli pe care nu le-am facut nici in pregatiri.

Ma bucur pentru rezultat si pentru baieti, este o victorie meritata pana la urma.

Ne dorim sa ajungem la meciul cu Bilbao cu doua victorii in campionat, pentru a avea un moral bun.

L-am scos pe Mahlangu pentru a-l proteja, pentru ca avea galben, iar Nascimento a intrat bine si a dat gol. E un jucator care ne va ajuta. Si de Salomao sunt multumit, el va mai creste in joc, pentru ca nu e inca 100%.



Vreau ca la meciurile cu Bilbao sa am toti jucatorii. Apoi vom vedea ce oferte exista si daca sunt jucatori doriti in strainatate", a spus Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo.