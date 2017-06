"Imi doresc din suflet ca ei sa castige titlul!" Declaratia pe care nu credeai ca o sa o auzi vreodata de la Marius Sumudica :)

Dupa doua saptamani de vacanta, Marius Sumudica a plecat astazi in Turcia si se apuca de treaba la Kayserispor. Si-a ales favorita in lupta la titlu din Liga I.

Marius Sumudica o vede pe Steaua favorita clara in lupta la titlu din Liga I.

Mai mult, fostul antrenor al Astrei, dusman declarat al FCSB-ului, spune ca "si-ar dori din suflet" ca echipa lui Budescu, Alibec si Teixeira sa cucereasca titlul sezonul viitor.

"Cred ca FCSB-ul are prima sansa la campionat. Eu mi-as dori, si stiti ca nu e o echipa pe care sa o simpatizez, dar avand in vedere ca am acolo 7 jucatori care pe mine m-au ajutat in cariera, le doresc din suflet sa ia campionatul."

"Budescu si Teixeira, cei mai buni mijlocasi, de departe, din Romania. Cele mai bune achizitii. Daca Budescu ajungea mai devreme, sigur erau campioni.", a spus Sumudica la Sport.ro.