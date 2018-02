Imaginile care nu s-au vazut la TV! Jucatorii lui Dinamo s-au dus in fata galeriei dupa 0-2 cu Astra. Cum au reactionat ultrasii

Ultrasii lui Dinamo au ajuns la capatul puterilor si le-au cerut fotbalistilor sa "plece cu totii".

Imediat dupa fluierul de final al partidei de la Giurgiu, incheiata cu scorul de 2-0 in favoarea Astrei, jucatorii lui Dinamo s-au intreptat catre galerie, pentru a le multumi fanilor ca au facut deplasarea, dar si pentru a le cere scuze pentru infrangere.

Suporterii dinamovisti au reactionat dur si i-au fluierat indelung pe fotbalisti. Printre fluieraturi si injuraturi, acestia au strigat: "Plecati cu totii". Apoi, ei au inceput sa cante: "Pana la moarte, sunt caine pana la moarte".

Si antrenorul Vasile Miriuta a fost luat in vizor: "Te doare in ... de noi, ba! Uita-te, ba, in ochii nostri! Ai curaj?", i-au strigat acestia.