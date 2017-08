Imagini spectaculoase de la Craiova: se monteaza gazonul pe noul stadion Ion Oblemenco! FOTO

Consiliul National de Investitii face un anunt important pentru olteni.

Dupa luni de intarziere, noua arena Ion Oblemenco este aproape de finalizare.

Se monteaza deja gazonul, iar scaunele au fost montate.



"Astazi am efectuat o vizita de lucru in Craiova, la stadionul Ion Oblemenco, impreuna cu membrii Jandarmeriei Dolj si cu reprezentantii Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Vizita a avut drept scop stabilirea unor aspecte tehnice cu privire la organizarea receptiei lucrarilor, care va putea fi demarata in perioada imediat urmatoare.

in plus, in cadrul vizitei de lucru am clarificat si aspecte cu privire la omologarea arenei sportive. De altfel, cu aceasta ocazie, constructorul vine cu vesti bune pentru suporterii olteni, declarand ca prognoza meteo pentru aceasta saptamana permite demararea procesului de montare al gazonului. Mentionam faptul ca procesul de montare a gazonului a fost putin intarziat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (cod galben de canicula).", se arata intr-un comunicat al CNI.