Imagini incredibile cu Balasa in vestiar dupa accidentarea groaznica de la Botosani! Ce a patit fundasul Stelei pe terenul inghetat! VIDEO

Steaua a ramas fara ambii fundasi centrali titulari pentru ultimul meci al acestui an.

Mihai Balasa s-a accidentat in minutul 10 al partidei de la FC Botosani. La un duel in careu cu Morutan, Balasa s-a prabusit la pamant si a urlat de durere. El a fost inlocuit cu Dragos Nedelcu, parasind terenul in lacrimi.

Conform Telekom Sport, Balasa a suferit o intindere si nu va mai putea juca in partida cu Viitorul de saptamana viitoare, ultima etapa din acest an in Liga 1. Jucatorul de 22 de ani a fost filmat in vestiar avand mari dureri la minute bune dupa schimbare!

