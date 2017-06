Imagini FABULOASE! Ce stelist si-a tatuat doua poezii imense pe picioare. FOTO

Un jucator de la Steaua si-a surprins colegii in cantonamentul din Slovacia.

Gabriel Enache a trecut prin momente dificile, iar acum isi spune povestea prin intermediul unor tatuaje. Jucatorul adus de la Astra a divortat de sotie anul trecut, dar acum si-a refacut viata alaturi de o alta femeie, cea care ii va darui un copil. Enache si-a tatuat doua poezii pe pulpele picioarelor, iar colegii sai le pot citi in timpul antrenamentelor.

Pe pulpa dreapta

Unii oameni se lasa convinsi de cuvinte.

Pe altii ii conving faptele

Pe mine nu ma convinge nimic

Stiu ca omul iti poate face azi cel mai mare bine

ca maine fara motiv cel mai mare rau.

Eu cred in mine, cred ca pot trece peste orice durere

Si cred c-o sa stiu savura fiecare strop de fericire pe care-l primesc

Iar oamenii care vor merita, vor ramane

Pentru ceilalti nu mai depun niciun efort.

Pe pulpa stanga

Nu ma intereseaza ce spun oamenii ca ar trebui sa fii

Sau ce spun despre tine si tot ce stiu este ca te aleg pe tine

Nu ma intereseaza trecutul tau

Greselile tale sau bagajele cu care vii

Ele raman in spate, noi mergem in fata. Eu cu tine

O sa trecem peste incercari, peste obstacole,

Peste tot ce ne sta in cale pentru ca nu ne intereseaza

Sa am un drum usor si o viata cu tine

Iar daca asta inseamna drumul greu, o fac

Pentru ca te aleg pe tine

Invinge durerea,

Razi cat se poate

Caci tot la zi ajunge

Si cea mai lunga noapte.

Sursa foto: Gazeta Sporturilor