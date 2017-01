Imaginea de 3.5 mil euro cu care Steaua ataca in 2017! Asa arata PARIUL DECISIV al lui Becali. FOTO AICI

Gigi Becali i-a anuntat pe MM si Reghe ca el va face de acum transferurile la Steaua.

Pentru 2017, finantatorul Stelei mizeaza pe doua arme care au costat o avere. Florin Tanase si Denis Alibec, doi jucatori care au costat-o pe Steaua in total 3.5 mil euro in 2016, reprezinta armele pentru finalul de retur si startul playoff-ului in Liga I.

Doar ca imaginea de 3.5 mil euro este extrem de fragila. Cei doi fotbalisti care au ales sa calatoreasca impreuna spre Antalya in avion, catre primul cantonament al iernii, sunt jucatori care trebuie tinuti sub observatie din punct de vedere medical.

Florin Tanase inca nu si-a revenit complet dupa ruptura de ligamente, in timp ce Alibec a acuzat dureri in ultima parte a sezonului din 2016, cand a jucat la Astra. Evolutia lor medicala in 2017 ar putea decide si evolutia Stelei pe teren in lupta la titlu, acolo unde Viitorul conduce in Liga I.