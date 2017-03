Imagine socanta: cum arata glezna lui Zlatinski dupa intrarea lui Palic. Bulgarul Craiovei are piciorul "butuc"

Dinamo 0-0 CSU Craiova | Dinamo si Craiova s-au incurcat reciproc si raman in urma Viitorului, a Stelei si a CFR-ului.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Hristo Zlatinski, unul dintre cei trei bulgari ai Craiovei, s-a ales cu o accidentare din meciul cu Dinamo si ar putea rata cateva partide din Play Off. Mijlocasul a fost lovit de Antun Palic, la o faza la care dinamovistul nu a fost sanctionat.

Zlatinski s-a ales cu o glezna "butuc" in urma fazei care a avut loc in minutul 70 al partidei Dinamo 0-0 Craiova. Acesta a calcat stramb dupa ce Antun Palic i-a dat peste picior. In timp ce bulgarul acuza dureri, Palic facea semn ca nu si-a faultat adversarul.

De altfel, la finalul partidei, antrenorul Gigi Multescu spunea ca accidentarea le da batai de cap oamenilor din stafful medical: "Trebuie sa vedem daca i-au fost afectate ligamentele. Speram sa fie doar entorsa".

In varsta de 32 de ani, Zlatinski a bifat 27 de meciuri pentru Craiova in acest sezon de Liga I, marcand 4 goluri.