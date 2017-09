Imagine epocala: seful Stelei, imbracat ca pe front la conferinta de presa! A anuntat primul contract de sponsorizare si a promis 30.000 de suporteri in Ghencea

Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua, a anuntat incheierea primului contract de sponsorizare. Nu e vorba de vreo companie multinationala, asa cum promitea Victor Piturca la inceputul anului, ci de Asociatia Stelistilor 1947. Comandantul Petrea a gresit numele asociatiei pe toata durata conferintei.

Cristian Petrea a anuntat incheierea unui parteneriat de sponsorizare cu Asociatia Stelistilor 1947, o entitate juridica infiintata la inceputul acestui an, care "apara interesele si imaginea suporterilor stelisti", asa cum se recomanda pe pagina de Facebook (7000 de urmaritori).

Imbracat in uniforma militara la conferinta de presa, comandantul Petrea a promis ca in 2020 Steaua va juca in Liga I, pe noul stadion Ghencea, cu 30.000 de suporteri in tribune.

Pe toata durata conferintei, Cristian Petrea a vorbit despre "Asociatia Suporterilor 1947", chiar daca numele noului sponsor este "Asociatia Stelistilor 1947".