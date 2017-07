Il vor la Steaua :) "Roberto Carlos" Ganea, propus lui Becali: "E cat Momcilovic si Morais la un loc"

Cristi Ganea (25 de ani) a fost eroul Viitorului cu APOEL, fundasul de 25 de ani marcand unicul gol al partidei dintr-o lovitura libera executata fantastic.

Unul dintre cei mai buni oameni ai campioanei Viitorul in ultimul an, care a si obtinut de curand o prima convocare la echipa nationala a Romaniei, continua sa impresioneze. Ganea s-a remarcat cu o noua executie de senzatie, punctand in meciul cu APOEL dintr-o lovitura libera de la 30 de metri, la o saptamana dupa ce a marcat asemanator si in poarta Mediasului.

Pentru Ganea, viitorul arata bine. Fundasul a fost dorit in vara de Costel Galca in Arabia, insa Hagi spera sa-l vanda in vest.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de parere ca Steaua ar fi trebuit sa incerce sa-l ia pe Ganea cand fundasul avea o cota mai mica.

"Ganea este cel mai bun fundas stanga din tara de departe. Momcilovic si Morais, de la Steaua, nu fac cat Ganea! Este fotbalist bun", a spus Dragomir la Sport.ro

Si Viorel Paunescu, un apropiat al lui Gigi Becali, este de aceeasi parere.

"Daca era Ganea la Steaua, conta foarte mult; e un jucator care a executat excelent doua lovituri libere de la distanta, in doua meciuri diferite si cred ca ar fi bun pentru Steaua. Boli ar fi si el bun pentru Steaua, dar deocamdata este la Viitorul si este bun aici", sustine Viorel Paunescu.

1.200.000 euro este cota de piata a lui Ganea, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.de