'Il mai ia si pe Teixeira!" Sumudica a anuntat ULTIMUL transfer al Stelei de la Astra

Steaua va ajunge in vara la 6 jucatori luati de la campioana Astra! Dupa Enache, Boldrin, De Amorim, Alibec si Morais, Becali e gata sa mai dea o lovitura.

Marius Sumudica dezvaluie ca Becali si-l doreste neaparat si pe Filipe Teixeira. Fotbalistul de 36 de ani isi incheie in vara contractul cu Astra. Budescu nu merge la Steaua. A refuzat o oferta uriasa ca sa continue alaturi de Sumudica la Giurgiu.

"Cred ca, in afara de Junior Morais, Steaua il ia si pe Teixeira. Din informatiile pe care le am eu, asa e! Pe Budescu l-am presat non-stop. Se trezea cu telefonul meu, adormea cu telefonul meu. Cred ca la Astra are jumatate din banii pe care i-ar fi avut la Steaua!", a spus Sumudica la Sport.ro.