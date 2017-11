"Il lasam la Steaua, am recalculat situatia". Iuliu Muresan anunta ca CFR se retrage de la licitatia pentru pustiul momentului din Liga I

CFR s-a departat la 5 puncte de rivala FCSB, dupa 2-0 cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Clujenii au marcat prin Bilel Omrani, faza la care mingea nu a intrat cu intreaga circumferinta in poarta lui Niczuly, si Muresan.

CFR Cluj e lider in Liga I si spera sa ramana asa pana la finalul sezonului. Clujenii sunt increzatori ca pot pastra avantajul de 5 puncte acumulat in fata rivalilor stelisti. Chiar si asa, ei spun ca se vor intari la iarna.

Pe lista CFR-ului s-a aflat pana acum, la fel ca in cazul stelistilor, tanarul Olimpiu Morutan. Acum, clujenii au renuntat, insa, la el. Iuliu Muresan spune ca echipa din Gruia s-a reorientat.

"Il lasam la Steaua. Nu depinde de noi. Nu stiu nimic, dar noua ne-a scazut interesul, am avut un interes, dar dupa ne-am recalculat si am regandit transferurile. Am urmarit si alti jucatori si suntem acoperiti. La jucăatorii U21 suntem acoperiti", a declarat Iuliu Muresan la Telekom Sport.