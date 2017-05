"Il dau afara si pun pe altul!" Dica, luat tare de Becali! Mesajul clar al patronului Stelei

Gigi Becali s-a suparat pe generatia UEFAntastica a Stelei.

Colegii de generatie ai lui Dica au anuntat ca vor sari in apararea lui Dica, daca acesta va fi criticat de patron. Lui Becali nu i-a picat bine si a iesit la atac. A anuntat ca Dica va fi demis daca nu va avea rezultate. Dica a semnat pe un an si are ca obiectiv cucerirea titlului de campion cu Steaua.

"Cum adica, il aparam noi? Cine sa apere? Daca nu are rezultate, il dau afara si pun pe altul, cum il apara ei?

Ei, daca vor, sa-si apere familia lor, copiii lor, nevestele lor si nemurile lor. La fotbal merge altfel, ai rezultate, cum a avut Reghe, e bine. El n-a avut nevoie sa-l apere nimeni.

Dica? Are rezultate, nu trebuie sa-l apere nimeni, nici nu ma bag peste el, sa faca ce vrea, nu are, la revedere, asa e la fotbal", a spus Becali la Digi.