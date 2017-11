Bijuteria de UN MILION pentru Becali la Steaua! S-a stabilit pretul de la care incep negocierile pentru 'noul Sanmartean' din Liga 1

Becali va incepe in iarna discutiile pentru una dintre senzatiile momentului in Liga 1!

Chiar daca MM si Dica insista ca solutiile U21 din lot sunt cel putin la fel de bune, Becali crede ca Morutan poate fi o adevarata lovitura pe piata transferurilor in viitor. Patronul Stelei insista sa-l ia si a discutat din nou cu Valeriu Iftime despre mijlocasul ofensiv. Conform surselor Sport.ro, Botosaniul a transmis ca are mai multe variante pentur Morutan atat din tara (CFR Cluj), cat si din strainatate.

Pretul sub care moldovenii n-au de gand sa coboare nimic e 1 milion de euro. De asemenea, patronul Iftime a lasat de inteles ca nu va include o eventuala cedare a lui Golofca de catre Steaua in viitorul pret al afacerii. Botosaniul ramane insa interesat sa-l aduca inapoi si pe fotbalistul vandut in august lui Becali cu 400 000 de euro si din care mai detine inca un procent urias la un viitor transfer, 60%!