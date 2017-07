"Ii tin 5 ani in liga a 3-a, ma distrez cu ei!" Aroganta INCREDIBILA a lui Becali in fata Stelei Armatei

Becali continua disputa cu Steaua Armatei. N-a fost impresionat de atmosfera creata de fani la antrenamentul deschis de luni.

Becali are un plan pentru a bloca ascensiunea Stelei Armatei.

"O sa ajunga, sa zicem, in liga a 3-a. Cand o sa ajunga acolo, eu o sa ii tin pe ei cinci ani in liga a 3-a, ca sa am distrez cu ei. Nici din liga a 4-a nu cred ca promoveaza. Sunt Rapid, Sportuo... In loc sa te ocupi de camioane, tu dai bani la fotbal? Sa zicem ca ajung in liga 1, desi le va fi foarte greu.

Conform legii sportului nu au voie in Liga 1. Conform viitoarei legi, nici in a doua nu o sa aiba voie. Pot face ei zece Stele, insa Steaua e una singura, FCSB, continuatoarea, succesoarea echipei Armatei. Si astia de la Armata spun ca au pana in 2003 palmaresul. Cum sa fie la ei cand i l-au predat lui Paunescu in 1999 sau 2000? Nu mai pot sa il aiba. L-au dat! Le-a preluat succesorul, apoi au ajuns la mine", a spus Becali.