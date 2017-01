'Ii dau scris lui Becali ca ia titlul daca-l aduce!' Ce spune Sanmartean despre revenirea la Steaua

Sanmartean e liber dupa despartirea de Pandurii. Are mai multe oferte din strainatate, dar si doua clare din Liga 1.

Dinamo si Viitorul il vor. Dumitru Dragomir il propune insa la Steaua. E sigur ca Becali ar da lovitura daca l-ar aduce.

"Ma duc maine sau poimaine la Gigi Becali si o sa-i spun ca dau scris ca Steaua ia campionatul la distanta mare daca-l aduce", a spus Dragomir la Digisport.

"Steaua e o echipa buna, o echipa la care am avut succes, am fost apreciat de oamenii de fotbal si de suporteri. Steaua e ofertanta pentru mine, nu stiu daca pe ei ii mai intereseaza de mine. E adevarat si ce s-a auzit cu Dinamo. Am avut o discutie cu domnul Andone, una foarte frumoasa. I-am spus ce discutii am din alte parti, a ramas sa discutam. Andone e un om care stie mult fotbal, sigur ca si Dinamo e un nume atractiv pentru mine. Am vorbit si cu Gica Hagi, prioritar e un transfer in strainatate, insa. Sunt onorat de intentia lui Gica Hagi. Sunt discutii si cu Xanthi, m-as bucura sa lucrez cu Razvan Lucescu!", a comentat Sanmartean.