Ii da Morais TEAPA lui Becali? Brazilianul are oferta mai buna din Turcia! 

Junior Morais a semnat deja cu Steaua, insa acum lucrurile nu mai sunt clare.

Morais si Deac au fost anuntati ca si transferati la Steaua, insa ambii par sa se razgandeasca. Deac si-a prelungit deja intelegerea cu CFR, in timp ce Morais e tentat sa accepte o oferta mai buna din Turcia, scrie Gazeta Sporturilor. Turcii ii ofera lui Morais un salariu de 500.000 de euro pe an, mult mai mare decat cel pus pe masa de Becali. "Eu nu sunt asa sigur ca ajunge la Steaua. Si Budescu era asteptat in Antalya", a spus misterios ieri Dani Coman la Digi.

Morais are o situatie complicata si cu Astra. Clubul i-a prelungit automat contractul pana in 2018, dar jucatorul a contestat clauza de la Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor din cadrul FRF.