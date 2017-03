Iesirea din insolventa a CFR-ului, amanata dintr-un motiv incredibil! Termen pana pe 31 pentru Europa! 

CFR Cluj e calificata in Europa League, insa problemele cu insolventa nu se termina.

Tribunalul Comercial Cluj a decis sa amane iesirea clubului CFR Cluj din insolventa pentru data de 20 martie, anunta stiridesport.ro.

Desi avocatii clubului si reprezentantii administrtorului judiciar au prezentat o serie de extrase de conturi bancare privind achitarea datoriilor, la dosarul cauzei a aparut o contestarea a inchiderii insolventei din partea unui creditor important!

Mai exact, firma Joma Romania, fostul sponsor tehnic al "visiniilor" a solicitat achitarea unui sume de circa 500.000 de euro (2,7 milioane de lei), pentru nerespectarea contractului derluat cu CFR Cluj in perioada 2010-2016 pentru un motiv incredibil! La meciul din SuperCupa Romaniei de pe Cluj Arena (CFR - Astra Giurgiu, 0-1), primul disputat de ardeleni in sezonul 2016-2017, jucatorii clujeni au evoluat in noul echipament (Masita), chiar inainte cu o zi de expirarea contractului cu Joma.

Avocatul administratorului special, impreuna cu reprezentantii adimistratorului judiciar au solictat judecatorului sindic, Voichita Grunea, sa anuleze contestatia celor de la Joma, insa aceasta a ramas in pronuntare.

Mai mult, unul din avocatii clubului a avertizat asupra pericolului neparticiparii echipei in Cupele Europene, daca iesirea din insolventa nu se va produce pana pe 31 martie! "CFR Cluj TREBUIE sa iasa din insolventa pana la 31 martie. Daca procesul s-ar prelungi cu inca doua termene, CFR ar risca neparticiparea in cupele europene si s-a inregistra pierderi de milioane de euroi", a fost pozitia avocatului.

Acesta a incercat sa explice ca creanta solicitata de Joma nu este una concreta si ca derularea contractului a fost defectuoasa, prin asumarea ambelor parti. Astfel, judecatorul sindic a inteles doleanta acestora si a fixat un termen rapid pentru 20 martie. Acesta a acordat un termen de cateva zile administratoului judiciar pentru a face dovada achitarii ultimelor cereri aparute.

In concluzie, daca decizia in cazul constatiei de intrare in faliment depusa de Joma va fi una devaforabila CFR Cluj, atunci noul actionar va fi obligat sa achite pana la 20 martie suma respectiva!

CFR Cluj a scapat si de procesul cu Directia Generala a Finantelor Publice Cluj, dar si cu Primaria Municipiului Cluj, care au renuntat la acesta dupa achitarea datoriilor.

Printre cauzele noi aparute la dosar, a aparut si o cerere de plata a fostului atacant, italianul Ferdinando Sforzini, o datorie in valoare de circa 400.000 de lei.

Reprezentantii clubului au incercat sa explice ca toate aceste solicitari de plata noi vor putea fi atacate ulterior de catre jucatori, care ar fi avantajati de iesirea din insolventa prin procese directe.

