VIDEO: Golofca a primit banderola, numarul 10 si a dat GOL pentru Steaua! Ce s-a intamplat in ultimul meci in care a jucat

Catalin Golofca n-a prins lotul Stelei nici la jocul cu Chiajna.

A luat insa banderola si numarul 10 la meciul pe care satelitul din C l-a jucat impotriva Farului. Golofca a fost in centrul atentiei. A fost faultat in careu in minutul 27, a ratat penalty-ul, dar tot el a fost atent si a inscris pentru 1-1 dupa ce portarul a respins in fata. Nu s-a terminat bine pentru stelistii mici. Farul s-a impus pana la final cu 4-1 si continua lupta pentru promovarea in B.

Golofca n-a fost singurul stelist cu nume trimis la echipa a doua. Tot pentru FCSB 2 au jucat De Amorim si Pleasca.



Sursa video: Dotto Sport