Video FA-BU-LOS! Alibec, momentul in care a fost GALACTIC in fata a 6 adversari. Pasa MINUNATA care a distrus-o pe Plzen

Meciul cu Plzen l-a readus pe Alibec in gratiile patronului Becali.

Atancatul a facut un meci de milioane in Cehia. a oferit un assist minunat la golul marcat de Tanase in minutul 76 si a inchis apoi tabela, doua minute mai tarziu, din penalty.

Pasa de la golul lui Tanase a luat insa toti ochii. Alibec a scos din joc nu mai putin de 6 adversari de unul singur si l-a lasat pe atacantul de 1,5 milioane de euro in fata golului.

"Alibec poate sa dea el din maine de 10.000 de ori, poate sa fie la un concert, la Mozart, unde il duci, sa ia si bagheta magica. In momentul in care are mingea e letal. Ati vazut ce pasa i-a dat lui Tanase? Nici nu stiau aia unde e mingea, se intorceau 180 de grade, unul dintre ei a cazut. Asta este Alibec, daca stim sa-l luam cu bune si cu rele este clar ca te ajuta", a comentat faza Marius Sumudica, fostul antrenor al lui Alibec de la Astra.