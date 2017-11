LIBER SA VINA LA STEAUA! Anunt de ultima ora: transferul se poate face inca de acum. Ce jucator din Liga 1 e gata sa semneze

Steaua ar putea sa-si rezolve in urmatoarele zile primul transfer pentru 2018.

Sebastian Mailat are sanse mari sa-si incheie contractul cu ACS Poli Timisoara, dupa ce a fost neplatit luni de zile. Mailat si-a depus memoriu pentru a deveni liber, a castigat, si asteapta acum finalizarea favorabila a recursului facut de Timisoara. Ionut Popa e convins ca il va pierde pe mijlocasul ofensiv. Comisia Nationala pentru Solutionarea Litigiilor din cadrul FRF ar trebui sa dea astazi un verdict definitiv.

"E o telenovela si nu depinde de mine. Am inteles ca astazi decizia va fi definitiva, il vom pierde pe Mailat. Nu e primul jucator pe care il pierdem absurd. Au plecat Sorescu. Sintean, Marin, pleaca si acest copil. E un mare semn de intrebare cum reusesc acesti jucatori, prin impresarii lor, sa plece de la echipa. De ce a pierdut Timisoara atatia jucatori? Pe Mailat eu l-am debutat in Liga 1. S-a atasat de mine, tine foarte mult la mine si eu la el. Dar nu depinde de el, ci de impresar, din cate am inteles. El se ia dupa impresar", a spus Popa pentru PRO Sport.

Jucatorul de 19 ani a declarat deja ca ar fi incantat sa vina la Steaua.

"Ma vad in stare sa joc la Steaua, ma bucur ca s-a spus ca sunt dorit acolo. Voi face fata daca ma iau. Astept sa vedem ce se intampla. O vad pe Steaua deja campioana", a spus Mailat inaintea meciului direct din campionat, acum 3 saptamani.