IASI - VIITORUL // Hagi REFUZA sa vorbeasca despre Steaua si Dinamo: "Nu am voie" Cum pregateste batalia de la Iasi

Hagi se concentreaza doar pe partida Viitorului.

Anul trecut, Viitorul intra prima in playoff. Acum se lupta pentru calificare in ultima etapa. Sunt doua locuri si 3 echipe care se dueleaza pentru calificarea in finala de 6 a Ligii I. Hagi nu a vrut sa comenteze despre rezultatul Stelei din Europa League, dar nici despre posibilitatea ca Astra sa joace cu echipa a doua in meciul cu Dinamo.

"E un meci important in deplasare cu o echipa care e in forma. Au castigat toate meciurile din acest an, dar si noi suntem in forma. Aratam mai bine de la meci la meci, avem in spate doua victorii. Suntem increzatori, va fi un meci deschis, un meci frumos, vom vedea apoi ce se va intampla. Dar suntem increzatori in puterea noastra, in jocul nostru si in ce putem face.

Normal ca ar fi o performanta fantastica sa jucam al treilea an consecutiv in playoff, ne dorim asta, am aratat ca meritam. Dar avem echipa tanara si asta ne dorim.

Nu ma intereseaza ce a spus Edi Iordanescu. Nu vreau sa vorbesc de pomana si gratuit. Noi ne gandim la noi, cum sa intram pe teren, ce sa facem. Depinde de noi. Un ochi ai acolo, te uiti, normal, dar nu depinde de noi.

Trebuie sa jucam fotbal in orice conditie. Suntem pregatiti pentru orice, trebuie sa jucam, sa luptam. Nu stim cum va arata terenul, dar stati linistiti, stim cum e acolo, nu venim de afara. Suntem din Romania si suntem pregatiti.

Nu comentez de Steaua. Nu sunt persoana potrivita. Nu pot sa comentez, nu am voie. Vorbesc despre mine, despre noi, despre clubul meu, in rest nu ma intereseaza.

Grdos e bine la Craiova. Craiova cauta fundas central. V-a spus el foarte bine, l-am sfatuit bine. Mai fac si eu lucruri bune. Cu toate ca e contra mea, dar l-am sfatuit bine", a spus Hagi in conferinta.