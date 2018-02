"Ianis va fi un jucator MARE pentru nationala!" Reactia adversarilor dupa ce Ianis Hagi a ratat 2 goluri fantastice

Viitorul 1-1 Astra / Ianis Hagi a fost capitanul Viitorului la revenirea in Liga 1.

Antrenorul celor de la Astra, Edi Iordanescu, s-a declarat multumit de egalul de la Ovidiu, considerand ca ambele echipe au dominat clar cate o repriza.

Iordanescu l-a laudat pe Ianis Hagi, cel care a trecut de 2 ori pe langa gol, mai intai lovind bara din lovitura libera cu dreptul, pentru ca apoi un sut cu stangul de la 25 de metri a la Gica Hagi sa treaca la cativa centimetri de vinclu!

"Ar fi greu sa spun ca sunt suparat dupa aspectul celei de-a doua reprize. Sa nu uitam ca am jucat cu campioana Romaniei si o adevarata fabrica de jucatori. A fost un joc cu miza importanta, nu e usor de gestionat. Acest egal face practic sa avem 4 puncte fata de ei pentru ca avem rezultatul din tur cand am castigat si la egalitate de puncte suntem avantajati.

In a doua repriza am inceput sa pierdem duelurile. In prima repriza am controlat total jocul in primele 40 de minute, apoi au venit 2 naivitati. Nu as vrea sa mai vorbesc despre Ionita pentru ca nu mai e aici, este un jucator extrem de talentat dar apartine trecutului. Am avut in poarta un inger pazitor, ma bucur ca Matei a revenit cu gol. Urmeaza un meci extrem de important cu Gaz Metan pe care trebuie sa-l castigam daca vrem in playoff.

Urko Vera a venit foarte tarziu si a jucat doar putin intr-un amical, Laurentiu Bus nu mai are nevoie de prezentare. Sunt jucatori care cu siguranta vor fi foarte importanti in viitor la noi. Ianis Hagi sunt sigur ca va fi un jucator foarte important nu doar pentru club, ci si pentru echipa nationala" a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.

