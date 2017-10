Ianis Hagi vorbeste pentru prima data despre marea dezamagire de la Fiorentina: "Au zis ca ma imprumuta, dar nimeni nu a venit sa vorbeasca cu mine"

Ianis Hagi e la lotul nationalei de tineret, pentru meciul cu Elvetia.

Hagi Jr. spune ca este dezamagit de situatia lui la Fiorentina. Dupa meciurile bune din intersezon, se astepta sa primeasca mai multa atentie din partea antrenorului Stefano Pioli.

"Sunt putin dezamagit, pentru ca am facut un cantonament foarte bun, am avut evolutii bune, toti m-au apreciat si speram sa joc. Nu am ce face insa, ma antrenez in continuare."

"Desi s-a spus ca o sa plec imprumut in vara, nu a venit nimeni sa vorbeasca cu mine. Din contra, au fost foarte multumiti de mine si ma asteptam sa joc, dar asta-i fotbalul, treci prin momente mai grele, mai bune, dar conteaza sa stii sa treci peste ele si sa muncesti in continuare."

"Am ajuns sa fiu destul de matur dupa un an si ceva de cand am plecat de acasa, am crescut mult mental si nu ma gandesc decat sa muncesc si sa devin din ce in ce mai bun. Voi vedea in iarna in ce situatie sunt si atunci ma voi gandi bine", a spus Ianis Hagi.

Romania U21 intalneste vineri Elvetia, intr-un meci pentru prima pozitie in grupa preliminara Euro 2019.