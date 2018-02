Ianis Hagi viseaza la primul titlu din cariera! Cum i-a pregatit "Regele" pe fotbalistii Viitorului inaintea derby-ului cu Steaua

Ianis Hagi viseaza la primul titlu din cariera.

Ianis era la Fiorentina, anul trecut, cand Hagi a castigat campionatul.

Viitorul s-a calificat pentru a treia oara consecutiv in playoff. Hagi vrea o noua minune, chiar daca Viitorul are de recuperat 8 puncte in cele 10 etape pentru titlu. Din cauza vremii, Hagi i-a bagat pe jucatori intr-un balon. Asa pregateste campioana derby-ul cu stelistii.

"Sa mergem sa ne luptam cu ei pentru ca am dovedit ca stim fotbal", a declarat Ianis Hagi.

Revenit de la Fiorentina, Ianis a fost pus capitan la Viitorul si a dat 2 goluri: "E un lucru care imi da incredere. Am fost capitan de-a lungul timpului si la juniori, peste tot pe unde am jucat. Ma simt bine!"