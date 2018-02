Ianis Hagi tinteste un nou titlu pentru Viitorul: "Vrem sa castigam toate meciurile din playoff!" Ce a spus despre revenirea de la Fiorentina

Viitorul joaca in prima etapa din playoff contra Stelei.

Capitanul celor de la Viitorul, Ianis Hagi, a acordat un interviu pentru site-ul Academiei Hagi.

Ianis Hagi despre calificare in playoff: E important pentru fiecare jucator, joci cele mai grele meciuri, echipe care au si meciuri internationale cum au fost Steaua si CFR in trecut. Speram sa ne mentinem in primele 6 echipe in fiecare an.

Despre faptul ca e capitanul echipei: Imi da incredere acum si pe viitor. Am fost capitan de-a lungul timpului si la juniori si ma simt bine.

Despre revenirea de la Fiorentina: Eu sunt motivat de obicei indiferent de situatie, de mic am avut aceasta mentalitate, sa castig, nu mi-a placut niciodata sa pierd. Mereu, unde voi merge, voi incerca sa castig

Despre playoff: Speram sa castigam fiecare meci, sa analizam bine adversarii si sa ne luptam cu ei. Am dovedit ca stim fotbal si acum, si anul trecut

Despre nationala de tineret: Suntem pe drumul bun si daca reusim sa terminam campania de calificare mai bine decat am inceput-o, eu zic ca putem sa ne calificam.