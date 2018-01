Ianis Hagi la Steaua?! Raspunsul de ultima ora al lui Becali. Cand e asteptat in echipa

Ianis e aproape de revenirea la Viitorul. Mai lipseste doar anuntul oficial din partea celor doua cluburi.

Ianis a stat un an si jumatate departe de Romania. Becali n-a incercat sa-l ia in aceasta iarna, dar va incerca sa o faca in viitor. Patronul Stelei ii transmite lui Hagi ca il vede pe fiul sau drept cel mai bun inlocuitor pe termen lung pentru Constantin Budescu.

"Trebuie sa ma gandesc. E foarte delicat subiectul asta. Ianis are geniu. Are viteza, da bine pasele, loveste perfect si cu stangul, si cu dreptul. Ii trebuie doar forta. Daca Gica il aduce sa joace un an si jumatate aici, in Romania, cred ca va ajunge pe urma la o mare echipa europeana. La ora asta trebuie sa fiu sincer si sa va spun ca n-ar putea juca la Steaua in fata lui Budescu si Tanase. Eu l-as lua peste un an, doi. Nu pot sa-l tin rezerva, pe urma imi da Gica telefoane sa joace titular. La Steaua nu exista asa ceva, nu exista titulari si nu vreau sa ma cert cu Gica din cauza fotbalului", a spus Becali la Digisport.